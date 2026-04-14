大相撲春場所後に現役を引退した元幕内・剣翔（追手風）が１４日、東京・両国国技館で引退会見を行った。「寂しい気持ちが一番。もうこの先、本気で相撲を取ることがない。２５年間、小学生からやってきた相撲から離れるということが、まだ信じられない」と心境を語った。第２の人生では、東京・江東区の住吉駅近くにある焼き肉屋「桃松苑（とうしょうえん）」を経営予定。「やっぱり焼肉屋が大好きで、外食は焼肉が多かったの