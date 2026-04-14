大阪城天守閣は１４日までに、２０２５年度の年間入館者数が２８１万３８５１人（速報値）となり、１７年度の年間入館者数最高記録２７５万４３９５人を８年ぶりに更新したと発表した。年間入館者数が２８０万人を超えるのは１９３１年の開館以来初めて。２０２５年４月１日には「大阪城 豊臣石垣館」のオープンおよび大阪城天守閣の入館料・開館時間を変更 。また、同１３日から１０月１３日までは大阪・関西万博が開催され、