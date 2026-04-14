◆第８６回皐月賞・Ｇ１（４月１９日、中山競馬場・芝２０００メートル）＝４月１４日、栗東トレセン朝日杯ＦＳ１着から直行で挑むカヴァレリッツォ（牡３歳、栗東・吉岡辰弥厩舎、父サートゥルナーリア）は、全休日明けの１４日、栗東・坂路を６２秒５―１４秒２で力強く駆け上がった。田嶋助手は「けさもいつも通りで、体調はいいです。精神的にも少しずつ大人になってきました」と順調ぶりにうなずいた。前走の朝日杯ＦＳは