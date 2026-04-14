大井競馬所属の藤田輝信調教師（４９）は４月１４日、大井競馬２Ｒに管理するエムジェイベリーを出走させ１着。２０１０年６月の初出走以来、４７７５戦目で地方競馬通算９００勝を達成した。藤田輝調教師「残り２勝から少し時間がかかりましたが、達成できて関係者の皆様に感謝しかないです。１０００勝が見えてきたので、早く達成できたら」