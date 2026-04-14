第７３回春季高校野球静岡県大会（１８日開幕・しずてつスタジアム草薙ほか）の組み合わせ抽選会が１４日、静岡市内で行われ、県予選を勝ち上がった３９校が参加した。昨春、夏、秋に続き、４季連続県大会優勝がかかる聖隷クリストファーは２回戦から登場。島田工と沼津商の勝者との対戦が決まった。センバツ大会後、Ｕ１８日本代表候補の合宿に参加した最速１４７キロ左腕・高部陸（３年）の投球に注目が集まる。決勝に勝ち上