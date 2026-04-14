記者会見する海渡雄一弁護士（中央）ら＝14日午後、東京・霞が関の司法記者クラブインテリジェンス（情報活動）の司令塔機能強化に向け、今国会で審議入りした「国家情報会議」創設法案に関し、秘密保護法対策弁護団など七つの市民団体は14日、反対声明を出した。プライバシー権の侵害につながる点などを問題視し「憲法と相いれない内容で、基本的人権を保障する観点から絶対に認められない」とした。声明では、戦争を放棄して