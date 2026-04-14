◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―巨人（１４日・甲子園）巨人は１４日、今季初めて甲子園での阪神戦に臨む。この日の天気は曇り。日差しはなく上空はどんより雲に覆われている。巨人の試合前練習中はライトからレフト方向に強い浜風が吹いていた。フリー打撃では坂本ら右打者の左翼方向に引っ張った打球が風に乗ってグングン伸びてスタンドイン。逆に左打者が右翼方向に引っ張った打球は、風に戻される場面が目立った。予