コーヒーと寿司という意外な組み合わせが話題の「寿司モーニング」。500円で楽しめる驚きのコスパと、元寿司店の技術が光る味わいで、地域に愛される個性派カフェとして注目されています。 ■コスパ最強の寿司モーニング 愛知県豊橋市にある「寿司カフェ えん」。午前8時過ぎには店内はほぼ満席で、訪れているのはシニア層が中心です。多くの人のお目当ては、看板メニューの「寿司モ&#