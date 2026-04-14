ファミリーマートは、「うまいやん!三重の味」フェアとして、三重県産の食材や地域メニューを使用した5品を、2026年4月14日から東海地方(愛知県･岐阜県･三重県･静岡県の一部店舗)と関西地方(滋賀県、京都府の一部、和歌山県の一部)のファミリーマート約2,800店舗で発売する。いずれも数量限定。【フェアメニューの画像はこちら】三重県産の食材や地域メニューを使用した全5品2026年(令和8年)4月18日、三重県は誕生から150年を迎え