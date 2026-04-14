読者の実体験をもとにしたエピソードをご紹介…！主人公は、ずっと気になっていた大学の男友だちから突然ライブに誘われ、すっかりデート気分に。しかし、その期待は思いもよらない形で裏切られることになります――。密かに想いを寄せていた彼からのうれしい誘い大学に入学して以来、ずっと気になっている男友だちがいました。彼は、明るくて誰にでもやさしく、いつもグループの中心にいるような人です。これまで何度かみんなで遊