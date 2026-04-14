俳優の吉岡里帆が14日、自身のインスタグラムを更新。24日からテレビ放映されるCM「帰ってきたどんぎつね篇」で、人気キャラクター“どんぎつね”を4年ぶりに演じるが、写真を添えて、ファンが期待するコメントを寄せた。【写真】楽しみすぎる！“どんぎつね”吉岡里帆「どんなストーリーが見たい？」吉岡は、どんぎつね姿の写真とともに「これからどんなストーリーが見たい？」と茶目っ気たっぷりに投稿。ファンからは「どん