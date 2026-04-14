俳優・村井國夫（81）の妻で俳優の音無美紀子（76）が13日、自身のインスタグラムを更新。豪華な“おもてなし料理”を披露した。【写真】「婿殿のお母様が我が家へ」 2時間で仕上げた音無美紀子の豪華“おもてなし料理”音無は「婿殿のお母様が我が家へ来てくださることになって」と、心のこもった料理で迎えたことを報告。この日の献立は、新生姜とホタルイカの炊き込みご飯・鰹のたたき・春キャベツとエビの春巻き・たけのこ