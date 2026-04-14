「第２７回マスターズチャンピオン・プレミアムＧ１」が２１日から２６日まで、広島県のボートレース宮島で開催される。このＰＲのため宮島ボートレース企業団の鈴木準市・事業局長ら関係者が１４日、キャンペーンレディーの市原菜乃さんを伴い東京都江東区のデイリースポーツを訪れた。今年も、ボート界を長年盛り上げてきた４５歳以上のベテランレーサーが匠（たくみ）の技でファンを魅了。初日１２Ｒドリーム戦の１号艇には