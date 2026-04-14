日経平均株価は、およそ1カ月半ぶりに5万7000円台で取り引きを終えました。【映像】日経平均 1カ月半ぶり5万7000円台で取引終了アメリカとイランの協議継続への期待感から、きょうの日経平均は取引開始から上昇し、上げ幅は一時1400円を超えました。午後に入ってもAI・半導体関連株が押し上げる形で一進一退を続け、終値はきのうより1374円高い5万7877円でした。終値が5万7000円を超えたのは、アメリカなどによるイランへ