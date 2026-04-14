記者会見する茨城県つくば市の五十嵐立青市長＝14日午前、つくば市役所茨城県つくば市の五十嵐立青市長は14日の定例記者会見で、福祉部や消防本部などの7部署で2021年1月〜24年4月、管理職が部下の残業申請を認めず、42人に対し計約1500万円の時間外勤務手当が未払いだったと明らかにした。不適切な労務管理で、管理職に問題があったとし「これまでの悪習を絶つことが重要だ」と述べた。市によると、時間外労働（残業）は事前