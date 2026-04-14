スーダン内戦のため、南スーダン上ナイル州に逃れた難民たち＝13日（ゲッティ＝共同）【カイロ共同】アフリカ・スーダンで国軍と準軍事組織、即応支援部隊（RSF）の内戦が始まって15日で3年。国土を東西に分断する形で双方が支配を固め、終息の兆しは見えない。病院や学校、避難民キャンプへの攻撃も相次ぎ、国連によると2025年の民間人犠牲者は約1万1千人になった。世界最悪規模とされる深刻な人道危機も長期化している。内戦