モバイルバッテリーの取り扱い変更を周知するポスターと航空各社の社員ら＝14日午後、羽田空港旅客機内でのモバイルバッテリーの取り扱いが変更になるのを前に、航空各社でつくる定期航空協会が14日、羽田空港でチラシを配るなどして注意を呼びかけた。協会はチラシやポスターで、機内では充電ができなくなることなどバッテリー持ち込みについてのルールを周知。また、違反した場合は航空法により罰則が科される可能性もあり、