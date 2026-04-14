興和所属の女子プロゴルファー、竹村真琴が女子ツアー、ＫＫＴ杯バンテリン・レディース（１７日開幕、熊本空港ＣＣ）の大会ＰＲサポーターを務めることになったと１４日、所属マネジメント事務所が発表した。現地から出場選手の生の声や大会の様子を本人のインスタグラムで発信する。竹村の就任は今回で７度目。「今年もバンテリンレディスの大会ＰＲサポーターを務めさせていただき、大変光栄です。大会の魅力や見どころを多