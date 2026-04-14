国民民主党の玉木雄一郎代表は14日の記者会見で、自民党大会で自衛官が国歌を歌ったことについて批判した。【映像】世良公則「燃えろサナエ」に喜ぶ高市総理（実際の様子）会見で記者が「小泉防衛大臣は、私人として依頼を受けて、国歌斉唱自体は政治的行為に当たらないので、自衛隊法の政治的中立違反にはならないという見解を示している。自民党という一つの政党の大会に現役の自衛官が呼ばれて、国歌斉唱することの是非をど