北京市豊台区にある北京天壇病院の手術室で13日、硬貨サイズの体内機「北脳1号」を低侵襲の骨窓から患者の硬膜外に正確に装着するという全国の教育現場向けにライブ配信された半侵襲型ブレイン・マシン・インターフェース（BMI）植込み手術が行われ、成功裏のうちに完了した。手術室の外では、BMI臨床応用・実用化大会に参加した全国の専門家・研究者数百人が4K大型スクリーンを通じて手術の全過程をリアルタイムで視聴し、同時に