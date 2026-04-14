イランの国連代表は4月13日、国連事務総長と安全保障理事会に対し書簡を提出し、米国がイランの港湾に対する海上封鎖を実施していることについて、「国際法に対する重大な違反だ」として強く非難しました。書簡はまた、「米中央軍司令部がイランの港に出入りする海上交通の封鎖を発表したことは、イランの主権と領土保全に対する『重大な侵害』と認定し、武力行使禁止に関する国連憲章の規定にも違反している」としました。イラン