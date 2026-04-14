ゴールデンボンバーの樽美酒研二さんは4月14日、自身のInstagramを更新。素顔を公開したところ「一般イケメン」「レアですね！」といった声が寄せられています。【写真】樽美酒研二の素顔「このイケメンは誰！？て話題になってそう」樽美酒さんは「おはようございます 有難い」とつづり、1枚の写真を投稿。「成城石井さんの会報誌に載った！」と説明し、会報誌に掲載された自身の顔を指さしています。そこには、おなじみの白塗りの