習近平中国共産党中央委員会総書記・国家主席の招きに応じて、ベトナムのトー・ラム共産党書記長・国家主席が4月14〜17日の日程で中国を公式訪問します。 ラム書記長・国家主席は14日午前、北京に到着しました。 習総書記・国家主席は2025年4月、ベトナムへの公式訪問を成功させ、戦略的意義を持つ中越運命共同体の構築が新たな発展段階に進むのを推進しました。ラム書記長が国家主席選出後、初めての外遊先に中国を選んだのは、両