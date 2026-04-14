タレントでモデルの森泉（もり・いずみ）さん・モデルの森星（もり・ひかり）さん姉妹が、祖母である森英恵（もり・はなえ）さんの生誕100周年を記念した「生誕100年森英恵 ヴァイタル・タイプ｣の取材会に登場。祖母・森英恵さんからもらった言葉について明かしました。 【写真を見る】【 森泉＆森星 姉妹 】「強くなりすぎないで」祖母・森英恵さんからの金言を自ら解釈 姉妹で展示を見て「ママ森、喜んでくれているかな？