俳優の中村雅俊さん・五十嵐淳子さん夫妻の三女で、モデルの中村里砂さんが自身のインスタグラムを更新。10cm以上カットした新しいヘアスタイルを公開し、反響を呼んでいます。【写真を見る】【 中村雅俊・五十嵐淳子夫妻の三女 】中村里砂超ロングから激変「すごく軽くなって激変した感覚」新ヘアを披露中村さんは、白いレースのオフショルダーのカーディガンに、黒いトップスを合わせたコーディネートを披露。胸元には大きな