◇ファーム・リーグ阪神4―3ソフトバンク（2026年4月14日SGL尼崎）阪神の先発、カーソン・ラグズデール（27）が“打席”で球場をザワつかせた。それは打席に向かう際の登場曲。球場内に流れたのは平井堅の「大きな古時計」で有名なサビの「おおきなのっぽの古時計」のメロディが流れると、ファンもまさかの選曲に気づいた。6回1失点の好投で登板を終えた助っ人右腕は登場曲について「自分でやってないんで、よくわからな