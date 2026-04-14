スターバックスが日本上陸30周年を迎え、歴代の人気フラペチーノを進化させた『THE STAR フラペチーノ』5種を8日から全国で展開している。1996年の銀座1号店オープンから30年、累計販売数は20億杯を超え、日本独自のカフェカルチャーを象徴する存在として歩んできたフラペチーノの軌跡を振り返る。【画像】メロンにヨーグルト…待望の復活を遂げる5種のフラペ1996年8月、東京・銀座の松屋通りに日本1号店が誕生。最初の一杯は