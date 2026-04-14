緊迫が続くイラン情勢ですが、アメリカメディアはトランプ政権がイランとの2度目の協議に備えて開催日時や場所を検討していると伝えました。記者「海上封鎖は始まりましたか？」アメリカトランプ大統領「（13日）午前10時に始まった」日本時間の昨夜、トランプ大統領が始めたホルムズ海峡海上封鎖措置。ウォール・ストリート・ジャーナルは政府高官の話として、アメリカ軍が艦船15隻以上を配備したと報じています。トランプ氏は