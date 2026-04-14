モデルの森泉（43）と森星（33）姉妹が14日、東京・国立新美術館で展覧会「生誕100年森英恵ヴァイタル・タイプ」（あす15日〜7月6日）の取材会に出席した。2人の祖母で世界的ファッションデザイナーであった森英恵さんがデザインした服で登壇し、英恵さんの思い出などを話した。展覧会では英恵さんのオートクチュールのドレスや資料など約400点を展示。泉は「最後のオートクチュールで（泉が）着たブライダルドレスを見ると、