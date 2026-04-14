三谷昌平さんの後見開始を申し立てた際、東京都港区が東京家裁に提出した「申立事情説明書」の一部東京都港区が同区在住の93歳の男性に成年後見人を付けるよう東京家裁に申し立てた際、男性は「後見は要らない」と訴えていたのに、申し立て文書に「本人が賛成した」とする内容を入れて家裁に提出していたことが14日、関係者への取材で分かった。男性側は「意に反する内容だ」として公文書偽造容疑での刑事告訴も検討している。