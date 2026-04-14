原子力規制委員会は14日、酒を飲んでバイクを運転し歩行者との接触事故を起こしたとして、原子力規制庁の50代の男性職員を停職6カ月の懲戒処分にした。職員は道交法違反（酒気帯び運転）の罪で横浜簡裁から罰金30万円の略式命令を受け、既に納付したという。規制委によると、職員は1月下旬、横浜市の路上で酒気帯び運転をしたとされる。接触した歩行者が通報。職員は飲酒状態だと発覚して神奈川県警に現行犯逮捕された。規制