女優の池田有希子（55）が14日までに、自身のインスタグラムを更新。パートナーでジャーナリストのモーリー・ロバートソンさん（享年63）が今年1月に亡くなってからの生活の変化を伝えた。池田は「オーブンでラザニアを作りました！」と書き出し、「これはモーリーが絶対欲しがるやつなので、まずはお供え」と写真をアップ。「オーブン料理が好きだったモーリーのために導入したオーブンですが、えーい！これからフル稼働して