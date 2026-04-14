フジテレビ系連続ドラマ「銀河の一票」（20日スタート、月曜午後10時）制作発表が14日、都内の同局で行われ、主演黒木華（36）、野呂佳代（42）、松下洸平（39）が登壇した。政界を追い出された与党幹事長の娘が、スナックのママを東京都知事にするべく奮闘する選挙エンターテインメント。「都知事になってほしい人」のトークでは、黒木と松下が「野呂さん」と回答し、ドラマと同じ展開に。松下は「話していると楽しい。人との距離