株式会社近鉄エクスプレス（本社：東京都港区）は、近鉄グループホールディングス株式会社およびラグビーチーム「花園近鉄ライナーズ」と共同で、持続可能な航空燃料（ＳＡＦ）の普及・啓発を目的とした廃食用油回収イベントとＳＡＦに関するＰＲ活動を実施した。本イベントは、東大阪市花園ラグビー場において開催された花園近鉄ライナーズのホスト公式戦（対 日本製鉄釜石シーウェイブス）に合わせて実施。同時開催されたイ