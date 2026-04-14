ソフトバンクは１４日、ロベルト・オスナ投手（３１）を出場選手登録した。三笠ＧＭは「起用方法について双方合意しました。本日、出場選手登録する予定です」と球団を通じてコメントしていた。起用法を巡って開幕一軍を外れたオスナ。一昨年オフに４年契約を締結した際に「クローザー限定起用」とする条項が付随しており、その「契約見直し」について協議を進めていた。チームは開幕から守護神を務めてきた杉山一樹投手（２