ＡＫＢ４８・小栗有以の夏を先取りするコーデにファンが反応した。小栗は１４日までに自身のインスタグラムを更新し、「夏、はじめました」と投稿。「デコルテの見え方と肩のリボンとウエストラインとスカートのボリューム感がすき！！」とつづり、デコルテが開いたストライプ柄の爽やかな水色のワンピース姿を披露した。「お揃い誘ってくれた〓ひゆかに〓ありがとう！」と記し、メンバーの坂川陽香とのツーショットも公開した