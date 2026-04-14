５月３１日に行われるＳＴＵ４８・石田千穂の卒業コンサート（東京・ＫａｎａｄｅｖｉａＨａｌｌ）がＣＳテレ朝チャンネルで午後６時から独占生中継されることが１４日、分かった。石田は２０１７年３月に１期生として加入。６枚目のシングル「独り言で語るくらいなら」で初めてセンターを務めた。８枚目の「花は誰のもの？」では瀧野由美子、中村舞とトライアングルセンター。９枚目「息をする心」では再び単独センターを務