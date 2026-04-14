城山ホテル鹿児島で、今月17日から始まるビアホールのプレオープンがありました。 城山ホテル鹿児島で今月17日から始まるのは、体験型ビアホール「SHIROYAMA宴JOYビアホール2026」です。 オープンに先立ち、きのう13日、関係者およそ60人が参加し、プレオープン会が開かれました。 屋内で本格バーベキューや食べ放題のビュッフェ、クラフトビールやソフトドリンクな