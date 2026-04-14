農マル園芸吉備路農園総社市 岡山県総社市の観光農園で約100匹のこいのぼりが優雅に泳いでいます。 青空を仲良く泳ぐこいのぼり。総社市の「農マル園芸吉備路農園」では、長さ5mほどのこいのぼり、約100匹を毎年この時期にあげています。 子どもが大きくなったなどの理由から、お客さんや地域の人から譲り受けたものだそうです。 訪れた人たちは、大空を優雅に泳ぐ色とりどりのこいのぼりをゆったりと楽し