ドル売り反応、米国とイランが今週後半に和平協議でイスラマバード再訪との報道で＝ロンドン為替 ロイター通信が「米国とイランの交渉団、今週後半に和平協議のためイスラマバード再訪へ」と報じている。４つの情報筋によるものとしている。 これを受けて、為替市場ではドル売り反応が広がっている。ドル円は安値を158.95レベルに更新。ユーロドルは1.1797レベル、ポンドドルは1.3539レベルに本