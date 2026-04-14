ＮＹ原油時間外取引９５ドル台に急落、米国とイランが今週後半に再び和平交渉との報道で 東京時間16:12現在 ＮＹ原油先物MAY 26月限（ＷＴＩ）（時間外取引） 1バレル＝95.67（-3.41-3.44%） ※米国とイランの交渉団、今週後半に和平協議のためイスラマバード再訪へ複数の情報筋＝ロイター