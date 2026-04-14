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ＮＹ金時間外取引４８１３ドル台へ上昇、米国とイランが再び和平協議へと報じられる 東京時間16:12現在 ＮＹ金先物JUN 26月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引） 1オンス＝4813.20（+45.80+0.96%）