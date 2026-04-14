１４日の東京株式市場は主力株を中心に大きく買い戻され、日経平均株価は一時５万８０００円台回復を目前に捉える大幅高となった。 大引けの日経平均株価は前営業日比１３７４円６２銭高の５万７８７７円３９銭と急反発。プライム市場の売買高概算は２１億５６８４万株、売買代金概算は８兆４３９２億円。値上がり銘柄数は９００、対して値下がり銘柄数は６３８、変わらずは３８銘柄だった。 きょうの東京市場は、前日