ロンドン序盤、リスク選好の動きで始まる原油安＝ロンドン為替 ロンドン序盤はリスク選好の動きで始まっている。ロイター通信が「米国とイランの交渉団、今週後半に和平協議のためイスラマバード再訪へ」と報じている。４つの情報筋によるものとしている。これを受けて、NY原油先物が一時95ドル台まで下落。米10年債利回りは一時4.26％台に低下。米株先物は時間外取引で上昇。為替市場では有事ドル買いの巻き返