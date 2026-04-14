メインシナリオ…上値を追う展開が続いている。21日線を上抜いた後も陽線引けする日が多く、堅調な動きを見せており、上昇基調で推移するとみられる。その場合、3月18日の高値113.22が最初のポイントとなる。ここを抜けて来ると、3月11日の高値113.63、114円節目、115円節目を試すこととなろう。 サブシナリオ…一方、下落した場合は、4月13日の安値111.58、一目均衡表の雲の上限の110.73、110円の節目、3月31日の安値108.79、