メインシナリオ・・・このところの下げで短期のトレンドは下向きに傾いている。きょう、3月25日以来の安値水準となる1.3765カナダドル（以後、単位省略）まで一時下落しており、一目均衡表の基準線の1.3755を下抜けば、雲の上限の1.3706を試す可能性がある。雲の上限の1.3706も割り込むようなら、3月23日の安値1.3670や3月16日の安値1.3653が下値の目標になる。 サブシナリオ・・・一方、一目均衡表の転換線の1.3857を上抜き