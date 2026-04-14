チャンスで打てる気がしない先週の本コラムで、阪神が〈もう少し消化したら首位になっているんじゃないか〉と記した。実際、その通りになった。連敗しない。5カード連続勝ち越しで首位に立った。このまま走られたのでは面白くもなんともない。【写真】柴田氏「1番・キャベッジはいいアイデア」テネシー出身28歳を支える美人妻は笑顔がまぶしい！5球団でなんとかする必要がある。巨人は広島、ヤクルトとの6連戦を2勝3敗（1