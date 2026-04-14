5000人が集まる！男性歌謡グループ・純烈の弟分として結成された、4人組歌謡コーラスグループ・モナキ。デビュー曲「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」が発売された4月8日、東京・池袋サンシャインシティの噴水広場で、メジャーデビューイベントを開催し、昼夜で「モナカマ」と呼ばれるファン5000人を集めた。【写真を見る】どこまでブレイクするかモナキ…メンバーの顔触れアイドルイベントの聖地として知られる同所だ