活動再開を発表4月1日、女優の広末涼子が活動再開を発表した。新東名高速道路で追突事故を起こし、搬送先の病院で看護師にけがを負わせたとして逮捕され、その後は芸能活動を休止していた彼女が再び動き出そうとしている。【ラリー遠田／お笑い評論家】＊＊＊【写真】深夜の西麻布、夜遊びする「20歳のヒロスエ」この復帰に関して世間の反応は割れている。彼女のファンからは歓迎する声がある一方で、復帰はまだ早すぎるので