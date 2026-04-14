俳優の中山求一郎が１４日、東京・新国立劇場小劇場でメインキャストを務める舞台「エンドゲーム」（５月２０〜３１日、同所）の取材会を開いた。同作は、サミュエル・ベケットの傑作で、４人の絶望的日常を描いた不条理劇だ。クロヴ役を演じる中山は、映画「あんのこと」や「碁盤斬り」など、数々の話題作に出演しているデビュー１１年の３３歳。大学時代は、「新聞学科にいて、サッカージャーナリストになりたかった。父も